大學社會實踐展19日開幕 攝影獎票選每張有故事

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（中央社記者陳至中台北8日電）2022大學社會實踐博覽會將於本月19、20日在台北松山文創園區開展，人氣攝影獎票選近期展開，包括印尼學生學習泰雅織布、90歲阿嬤拍婚紗照等，每一張照片背後都有感人故事。

教育部今天發出新聞稿，介紹暌違2年再次舉辦的大學社會實踐實體展（2022 USR EXPO），會中將展出各校團隊執行成果，讓民眾透過攝影、微電影等方式，瞭解大學與在地產業、社區的互動。現場還有拍貼機，可上傳展場限定照片到個人IG上，與更多人分享。

其中USR總動員攝影展，即日起到20日展開票選活動，這些照片都是在各校執行USR計畫中，拍下的感動與美麗時刻。

例如嘉南藥理科大團隊拍攝的「阿嬤ㄟ新娘衫」，敘述化粧品應用與管理系學生在社區服務中，幫社區長者義剪、化妝，年近90歲的阿嬤在結婚60多年後，再次穿上婚紗拍照，重溫往日甜蜜，留下開心滿足的笑容。

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中央大學團隊拍攝的「他鄉遇故織」，敘述印尼籍學生來台念書，參與泰雅織布工作坊，瞭解台灣原住民族文化，在梭子的來回穿梭中，也交織著對家人的愛與思念。

教育部指出，2022大學社會實踐博覽會將有6個展區，分散在松山文創園區的1號倉庫、2號倉庫、北向製菸工廠、南向製菸工廠、2樓多功能展演廳、文創大街，活動當天集完每一個展區的章，就能兌換小禮物。相關資訊可參考「2022 USR EXPO」官方網站。（編輯：陳清芳）1111108