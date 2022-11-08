高中英聽二試報名11/15截止 視疫情變化調整試務

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（中央社記者陳至中台北8日電）112學年度高中英語聽力測驗第二次考試預計於12月10日舉辦，11月9日到15日開放報名。今年度第一次考試已開放確診COVID-19考生應考，大考中心將視疫情變化調整試務安排。

高中英聽一年考兩次，成績可擇優，主要作為大學「繁星推薦」、「申請入學」、「分發入學」等管道的檢定項目。112學年度第一次考試已於10月22日舉辦完畢，成績日前已開放查詢。

大考中心今天發出新聞稿，112學年度第二次高中英聽考試將於明天起開放報名，在校學生須透過就讀學校集體報名，並在期限內辦理報名、繳交照片、繳費等程序，才算完成手續，提醒考生注意期程。

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第二次考試規定沒有太大變化，大考中心提醒第一次考試時較多違規情形，包括未攜帶應試有效證件、於考試開始鈴聲響起前翻閱題本等。考生務必詳讀簡章，瞭解試場規則，避免違規被扣分。

112學年度第一次英聽考試，已開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診（輕症、無症狀）者應試，共有1614名確診考生，安排在居護考區應考。大考中心今天表示，會視疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範，調整試務安排，請考生留意大考中心公告訊息。（編輯：張雅淨）1111108