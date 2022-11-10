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大圳之路健走 見證國家級綠道美景

2022/11/10 16:32
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處將在12月3日舉辦「大圳之路」健走活道，邀請民眾參加，見證國家級綠道壯闊美景。

西拉雅國家風景區管理處今天舉辦大圳之路系列活動啟動記者會。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能說，山海圳國家級綠道是台灣第一條以「綠道」（Greenway）為名的長距離步道，包含「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」四大主題，串聯起不同的體驗路線。

徐振能說，大圳之路正好坐落在西拉雅國家風景區管理處的轄區內，這次以健走的方式邀民眾一起來感受最親民、最悠閒的大圳之路，見證國家級綠道的壯闊美景。

徐振能說，大圳之路從烏山頭水庫為起點出發，轉導水路行經日治時期八田與一所建的「曾文橋新舊渡槽」、「渡仔頭溪渡槽」及「官田溪渡槽」三大渡槽橋，再沿著嘉南大圳南幹線來到善化茄拔天后宮。

西拉雅國家風景區管理處的大圳之路健走，即日起開放報名，限額600人，參加者可獲得活動消費券到當天在烏山頭風景區的市集消費。

另外，當天安排十鼓擊樂團演出，還推出「十麵埋福」品嚐體驗，由台南在地農特產製成的麵食（包含菱角麵、芝麻麵、竹炭麵、葛鬱金麵）讓民眾品嚐，同時有水庫導覽活動。（編輯：管中維）1111110

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