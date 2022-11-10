屏東可可客中英3語繪本 結合AR互動體驗

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屏東縣政府推出可可客中英3語繪本，10日發表，會中並呈現由繪本故事開發出的屏東可可園區AR互動軟體，透過動態繪本說故事，更加入有趣的可可製程互動遊戲。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣政府今天舉行可可客中英3語繪本成果發表會，透過繪本「寶弟的可可之旅」推出AR軟體，將故事內容及製作過程結合互動體驗，展現可可跨域結合的多元風味。

可可是一項新興的產業，屏東縣政府從2014年起進行產業調查及培力計畫，不斷精進產業能量，並以在地風土為出發點，發展最短碳足跡製程的可可，展現可可原豆研製獨特風味。在2019、2020年縣府更爭取到ICA亞太區賽事落地屏東辦理，成功讓國際看到台灣，讓世界看到屏東，可可小農業者的產品也獲得評審青睞，並持續在各大國際賽事上屢獲佳績。

為推廣屏東可可，持續接軌國際，縣府推出可可客中英3語繪本，經由繪本2名主角「寶弟」、「可可爺爺」間對話象徵世代傳承，同時也在故事中訴說可可產業脈絡，讓閱讀民眾經由繪本導引，更了解屏東可可的迷人風土與風味。

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縣府客家事務處今天新聞稿表示，除呈現繪本外，也由繪本故事開發屏東可可園區AR互動軟體，展現動態繪本說故事，更加入有趣的可可製程互動遊戲，歡迎民眾前往體驗。

此外也研發「可可黏巴達」、「可可番茄肉醬堡」、「可可咖哩肉醬堡」等3道創意料理，將其融入常見飲食中，增添多一分風味，讓可可不只是巧克力。AR軟體與創意料理12日在萬巒鄉的屏東可可園區舉行，可以一起來看繪本、聽故事、品可可，體驗南國迷人的巧克力風味。（編輯：黃世雅）1111110