米穀粉搭金鑽鳳梨廚藝賽奪冠 盼提振民眾吃米食

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）農糧署今天揭曉「2022非米不可全國創意米食競賽」結果，由高雄餐旅大學附屬餐旅高中以米穀粉搭配金鑽鳳梨、百香果烘焙的「馥鑽旅人」磅蛋糕摘冠，用手藝重振國人食米量。

行政院農業委員會農糧署今天「2022非米不可全國創意米食競賽」頒獎典禮。農糧署主秘陳啟榮表示，現在國人每年每人食米43公斤，對比1981年的98公斤，少了一半，特地提供青年學子展現廚藝的舞台，創新米食料理，提振民眾對米食的消費量。

他並說，「2022非米不可全國創意米食競賽」以高中職或五專3年級以下的學生，2人1組參賽，用國產米及米穀粉為主要食材，搭配在地農特產品製作創意米食料理，共計35所學校計74組隊伍參賽。

最後經過評審品評、討論後，由國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校的同學謝姍穎及黃宇彤，以作品「馥鑽旅人」摘冠，作品使用米穀粉搭配大樹金鑽鳳梨及美濃百香果，製作出磅蛋糕，表面淋上鳳梨百香果泥糖霜，口感酸甜爽口，擄獲評審一致讚賞。

亞軍由稻江高級護理家事職業學校的同學吳愷芸及林佩璇，以作品「紫醉金迷」獲得，食材使用大甲芋頭與紫糯米製成，口感多重，在綿密乳酪中藏著紫糯米的軟糯、芋頭泥帶顆粒口感，還有酥鬆的米穀粉塔皮。

季軍則是由新營高級工業職業學校的同學林慧宜及李嘉，以作品「幸福醬酪在米身邊」拿下，創作核心為酪梨，並用蓬萊米粉與有機醬油製成醬油米蛋糕，再搭配酪梨卡士達餡、鮮乳奶凍及剝皮辣椒風味的醬油凍點綴，堆疊出味覺的層次感與驚喜感。

陳啟榮並肯定所有參賽同學的創意，他說，有的學生運用米穀粉保濕且吸油率低的特性，改良出各式不同風味的月亮蝦餅、米糕點或米蛋糕，兼具美味與健康；也有團隊運用國產米Q彈口感製作創意飯糰、燉飯。

或將米食加入原住民族特色食材-刺蔥、馬告、小米酒，展現多元風味；還有以烏龍茶、哈密瓜、金棗等國產食材融入米食料理，增添創意。（編輯：陳政偉）1111111

農糧署「2022非米不可全國創意米食競賽」11日揭曉比賽結果，季軍由台南新營高級工業職業學校團隊作品「幸福醬酪在米身邊」獲獎。中央社記者楊淑閔攝 111年11月11日