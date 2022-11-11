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111年1期作高粱收入保險試辦 投保農戶全獲理賠

2022/11/11 20:38
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）因應氣候變遷，農金局積極推動農業保險，讓農民收入有保障，農金局今天表示，今年開辦的高粱收入保險，4、5月受霪雨影響，產量減少，97名投保農民全獲理賠，理賠率達372%。

行政院農業委員會農業金融局今天發布新聞指出，高粱收入保險自今年開辦，第一期作以台灣本島為試辦地區，經核算桃園、新竹、台中、苗栗、雲林、嘉義及台南等7縣市均達到理賠標準，97名投保農民全數受益，理賠面積639公頃，理賠金額達675萬元，理賠率達372%。

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農金局說明，與金酒公司契作種植面積639公頃都有投保，投保率達100%；而保單採縣市區域認定方式，按農糧署公布的調查產量為計算基礎，以每公頃基準收入（產量乘以價格）與實際收入的差額作為為理賠標準，無須對個別農民進行損失勘查，理賠手續簡便。

且農委會補助投保農民50%保費，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔。農金局統計，近年來政府積極推動農業保險，已開發銷售27種品項，42張保單。（編輯：陳政偉）1111111

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