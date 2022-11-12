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身障生畢業求職有「三未」 學者籲加強職涯輔導

2022/11/12 13:07
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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部舉辦大專校院資源教室輔導人員培訓，學者指出，大專身障生畢業求職常有「三未」，包括就業市場未知、心態未定、能力未足，呼籲加強職涯輔導。

教育部今天發新聞稿，民國111年起委託國立台北教育大學執行「大專身心障礙學生職涯發展與輔導模組試辦計畫」，近期舉辦大專校院資源教室輔導人員初階職涯發展諮詢培訓研習，共有來自北、中、南共25所大專人員參與。

計畫主持人、北教大特殊教育中心主任詹元碩指出，大專身障生經常面臨就業市場的未知、就業心態的未定、就業能力的未足等「三未」問題，以致畢業後無法順利找到工作。如何及早讓學生了解自身的興趣、就業能力與產業的需求，相當重要。

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詹元碩表示，輔導人員研習中，安排心理諮商、職能諮詢、人力資源、就業市場趨勢專家，以及專長身障輔導的實務工作分享。加強各大專人員的諮詢技巧、掌握職涯探索與職能評估工具。

詹元碩表示，培訓只是第一步，參與的學員在上完課程後，仍須經過實務演練，才能取得結業證書。學者專家會定期與學員討論執行內容並提供相關建議，一同協助身心障礙學生瞭解就業市場，建立正確工作觀，並提前為未來職涯所需專業能力預做準備。（編輯：張芷瑄）1111112

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