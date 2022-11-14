春節離島航線 11/22開放訂票

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（中央社記者余曉涵台北14日電）交通部民用航空局今天宣布，明年春節的澎湖、金門、馬祖3離島航線將提供23萬6308個座位數，從22日下午6時起陸續開放民眾訂位。

明年春節從112年1月20日至1月29日有10天連續假期，民航局今天發布新聞稿表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂機位應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

民航局指出，112年1月19日起至1月30日為航空疏運期，共計12天，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，民航局表示，澎湖航線1185架次，11萬7576個座位數；金門航線908架次，10萬3828個座位數；馬祖航線216架次，1萬4904個座位數，3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供2309架次，23萬6308個座位數，後續將視訂位狀況規劃第2波加班機。

民航局指出，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月22日、23日及24日下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票也可免除5%營業稅。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段112年1月19日至1月24日台灣出發往離島方向，以及112年1月23日至1月30日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局說，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，但依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票優惠。

此外，建議居住本島家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，也可避開擁擠人潮。（編輯：管中維）1111114