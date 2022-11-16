家扶歲末暖心福袋募集僅3成 籲各界踴躍送愛心

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台北家扶中心16日舉行「家扶出好料 理出幸福感」寒冬歲末暖心福袋募集告急記者會表示，家扶中心將舉辦大型園遊會，讓其扶助的弱勢家庭得以相聚共度歲末，但9月起募集活動所需暖心福袋，迄今僅達3成，呼籲民眾相助，共同響應活動。（台北家扶中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月16日

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台北家扶中心今天舉辦募款告急記者會時表示，12月4日就要舉辦寒冬歲末送暖園遊會，9月起募集活動所需暖心福袋，迄今僅達3成，呼籲民眾踴躍贊助，讓1200戶家庭過個暖冬。

台北家扶中心今天召開「家扶出好料 理出幸福感」寒冬歲末暖心福袋募集告急記者會，宣告後疫情時代，台北家扶中心終於能再度舉辦大型園遊會，讓弱勢家庭得以在12月4日共度歲末，但距離活動剩下不到1個月，暖心福袋卻僅募集3成，急需幫忙，贊助電話為02-2736-2085。

在今天的記者會現場，有扶助家庭現身說法，用他們的私房料理展現親情之愛，包含阿鑫在媽媽鼓勵下，克服被油噴的恐懼，親手炸出金黃色的甜甜圈。以及阿璽媽媽的粥，內含牛奶、麵筋、蝦仁及皮蛋4種法寶。

為了照顧唐寶寶的樂寶媽媽求職不易，在大兒子的鼓勵下，用慢火燉煮出獨家滷味。藝人黃小柔也到場與家扶家庭一起製作料理，呼籲大眾出手幫忙，讓1200戶家庭能過個暖冬。

台北家扶中心說明，暖心福袋通常是民生物資搭配一款家電，這次福袋中的多功能料理鍋與相關物資，都是因應防疫期間家庭烹煮需求增加所募集的，期待各界出手相助。（編輯：張芷瑄）1111116