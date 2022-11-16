LINE官方帳號總數達241萬 逾8成用戶曾使用

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（中央社記者吳家豪台北16日電）通訊軟體LINE今天舉辦年度LINE CONVERGE行銷年會公布最新數據，隨著疫情加速各行各業數位轉型，今年10月官方帳號總數已達241萬個，超過8成LINE用戶曾使用過官方帳號。

LINE發布新聞稿說明，由尼爾森執行的「2022 LINE使用行為研究調查」發現，超過8成使用者有使用過官方帳號，79% LINE官方帳號使用者有一對一服務的感覺，78%使用者表示官方帳號提供符合自身需求的個人化服務。

LINE最新統計顯示，去年12月官方帳號總數為210萬個，今年10月已成長到241萬個，成長前5大產業依序為學校教育、購物零售、餐飲、美容沙龍及娛樂休閒。

LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉表示，越來越多不同產業運用LINE官方帳號跟用戶溝通，以往溝通對象是單一的，然而現實生活裡消費者身兼多重角色，LINE推出更多細緻分析的工具，運用LINE生態圈的數據資料，加上LINE Beacon藍牙推播功能串連線下場域，幫助品牌與消費者有效溝通。

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尼爾森的研究調查顯示，近5成LINE使用者會開啟藍牙功能接收LINE Beacon資訊，而使用LINE Beacon的動機主因為「與LINE結合使用方便」、「想獲得活動優惠或贈品」和「可自動接收新訊」。

LINE台灣企業解決方案事業部品牌營銷總監鄧傑方今天表示，接下來LINE將布局LINE Beacon Network，除了已布點的台北捷運、百貨美食街、LINE TAXI，將新增全台全家便利商店與7-ELEVEn、熱門酒吧與人潮商圈為新據點，預計11月起陸續上線。（編輯：蘇志宗）1111116