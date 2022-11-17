健保愛心專戶增信用卡捐款 前萬人免手續費

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衛福部健保署與合作金庫商業銀行共同推動「線上信用卡捐款健保愛心專戶」，合庫董事長雷仲達（左）、健保署長李伯璋（右）17日出席記者會，李伯璋表示，衷心感謝每名捐款健保愛心專戶的善心民眾。中央社記者陳婕翎攝 111年11月17日

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）中央健康保險署與合作金庫商業銀行共同推動「線上信用卡捐款健保愛心專戶」服務新管道，透過健保署網站或手機進入健保快易通APP，使用信用卡就能完成捐款，前萬人免手續費。

健保愛心專戶設立20年，善款幫助超過3萬9000多名急需救助弱勢民眾，繳納健保相關費用累計新台幣2億餘元。健保署長李伯璋今天上午在記者會中表示，健保愛心專戶善款幫助許多繳不起保費民眾，尤其關注14歲以下弱勢孩子，避免小小年紀，沒有工作能力就承受催款壓力。

健保愛心專戶自今年9月28日起新增開放線上信用卡捐款管道，統計截至11月10日止，已接獲113筆信用卡捐款，捐款金額計92萬餘元，其中更有2名善心民眾為表達對健保的感謝及支持，分別信用卡捐款20萬元及50萬元。

李伯璋提到，未來上路的使用者付費部分負擔新制，對於弱勢族群也有相關協助規劃，比如弱勢民眾經轉診至大醫院，也是使用愛心專戶善款，幫忙負擔相關費用，希望朝向讓民眾就醫沒有障礙方向努力。

李伯璋說，衷心感謝每名捐款健保愛心專戶的善心民眾，最近有名居住台中匿名民眾，是旅外國人，長期住在美國，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在台灣待了3年。

這名神秘善心人士因為看到台灣醫療生態，感受全民健保給民眾的照顧，如視訊醫療、遠距診療，這些感動都看在眼裡，回美國前捐100萬元，李伯璋說，這名民眾很低調，默默捐了一大筆善款就離台。

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健保署財務組組長陳美杏說，自91年成立健保愛心專戶，為確保每一筆贈款項均妥善審慎運用，各區管單位都會成立專門小組，透過訪視確定是否為經濟困難戶。疫情期間，今年截至10月底愛心捐款已達3000萬元，比去年一整年的2000萬元更多，主要是因為今年多了一些大額捐款。

合作金庫銀行董事長雷仲達說，與健保署協助推動信用卡捐款，承擔吸收信用卡捐款手續費，讓前1萬名捐款人、不限制對象皆可免手續費，捐款人的愛心善款將全數送給需要的人，民眾至健保署網站或手機進入健保快易通APP，點選「線上捐款」專區，使用信用卡就能完成捐款，發揮愛心。（編輯：陳政偉）1111117