青年蹲點社區 發揚地方產業職人、有機農耕文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）教育部青年發展署今天公布民國111年「青年社區參與行動Dream Idea」獲獎名單，績優點子獎中有多名青年採「蹲點實作」方式，包括發揚產業職人、有機農耕文化。

教育部發布新聞稿，青年署長陳雪玉表示，今年鼓勵青年投入地方創生，共成立26個學習據點，有52組團隊參與Dream Idea提案，16組脫穎而出。

績優點子獎得主中，有多名採「蹲點實作」的方式，長期待在一個地方瞭解當地文化特色，進而發想創意和實踐。

在好伴社計股份有限公司蹲點的方禹，以「舊城有點編，在一隅再認識舊城」為題，關注台中舊城區的各種產業職人，串起地方居民在地產業的連結，他以手工做出周邊商品，並將利潤回饋相關協會，編輯線上刊物人物誌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在寫寫字工作室蹲點的蕭淳恩，提出「南安農田圖冊」，以花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉南安部落為行動場域，發想出一本報導有機友善、水田與農地樣貌的刊物，呈現與環境對話而生的農業地景設計。同時募集願意參與生態調查的親子團體，促進參與者及農友間的互動，建立農友的自信。

青年署表示，今年提案內容多元，學員透過蹲點實作，在聚點業師的陪伴、引導中，逐步將構想轉化為具體的行動步驟，進而引動參與社區地方事務發展的可能性。（編輯：管中維）1111118