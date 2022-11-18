台灣大力挺華語影視 投資「查無此心」入圍金馬

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（中央社記者江明晏台北18日電）金馬獎頒獎典禮將於19日登場，台灣大哥大除了旗下MyVideo連3年線上直播，也力挺華語影視，投資的電影「查無此心」入圍金馬5大獎；台灣大也扶植新秀，由「貪婪演算法」獲頒創意獎。

金馬獎頒獎典禮將於19日登場，台灣大哥大今天發布新聞稿宣布，力挺華語影視，旗下MyVideo連續3年成為金馬官方指定線上直播平台。

台灣大表示，旗下MyVideo力挺華語影視，除了連續3年直播金馬獎，支持台灣原創也不遺餘力。投資的懸疑犯罪電影「查無此心」，今年入圍金馬獎5項大獎。

此外，積極培植青年創作者投入華語影集製作，MyVideo首創本土OTT平台先例，在金馬創投會議中設立「MyVideo 劇集創意獎」。

本屆金馬創投會議「MyVideo 劇集創意獎」已於17日舉行暨頒獎典禮，由青年創作者涂芳祥編劇、詹大為導演的「貪婪演算法」獲得30萬元的培植獎金。

「貪婪演算法」描述一群平凡小人物因故捲入陰謀，被迫放棄一切並加以反擊，試著完成台灣史上最完美的金庫盜竊案。

台灣大哥大新媒體服務處副總經理李芃君表示，「貪婪演算法」的劇本極具創意，將過去在好萊塢才能看到的超大型金融竊盜案，透過台灣本土影視呈現。

李芃君表示，台灣大MyVideo對台灣內容創作者充滿信心，至今累計投資超過30部影視作品，台灣大未來也將持續扶植有潛力的影劇企劃，推動華語影音走向國際舞台。（編輯：林興盟）1111118