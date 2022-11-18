無人機物流運送提升 成功載15公斤包裹飛44公里

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交通部運輸研究所18日舉行「無人機物流運送深化應用」場域驗證暨啟動儀式，以偏鄉道路（橋梁）中斷，應用無人機維持郵務運送為主題，選定桃園市復興區介壽國中舊址至拉拉山風景區為測試航路，總飛行距離達44公里、飛行時間約60分鐘，國內4家業者參與驗證。（交通部運輸研究所提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）為推動偏鄉物流運送，交通部運輸研究所今天在桃園市復興區舉行「無人機物流運送深化應用」場域驗證暨啟動儀式，並成功測試載運15公斤包裹飛行44公里。

交通部為加速國內無人機在交通運輸的創新應用以及相關產業的發展，責成運研所在交通科技產業會報下成立無人機科技產業小組，已將推動無人機物流運送服務列為首要工作，並由運研所、民航局與中華郵政公司合作推動「無人機整合示範計畫」，輔導無人機業者申請相關物流作業程序，並做實地技術測試及驗證。

運研所發布新聞稿，今年度以偏鄉道路（橋梁）中斷，應用無人機維持郵務運送為主題，選定復興區介壽國中舊址（鄰近復興區郵局）至拉拉山風景區為測試航路，總飛行距離達44公里、飛行時間約60分鐘，今天有國內4家業者參與驗證，交通部長王國材也到場。

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運研所說，今年測試場域具飛行距離長，山區地形蜿蜒且訊號易受干擾的特性，對於無人機的飛行性能要求，皆較以往測試計畫更具挑戰性，仍吸引國內21家業者報名參與，13家業者通過初審，最後有4家業者進入驗證，其中最大型無人機起飛重量達近100公斤，可載重約15公斤的包裹。

運研所說，今年較去年最大特點在於將高酬載無人機納入測試對象，未來可提供中華郵政逐步複製於其他偏鄉做為緊急物資運送的應用。未來運研所將持續投入資源，促進產學研各界致力發展無人機相關科技應用，期盼藉由實地示範驗證，加速讓無人機物流運送服務能在台灣落地。（編輯：陳政偉）1111118