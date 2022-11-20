蓮池潭冬季疏枝理花 池畔咖啡廳28日試營運

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）冬季到來，蓮池潭蓮花進入休眠停止生長時期，高雄市觀光局藉此時機疏枝整理蓮花，同時池邊的泮咖啡經重新打造後，也將於12月重新開幕，預計28日試營運，增添當地觀光亮點。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，冬季到來，蓮池潭蓮花進入冬天休眠停止生長時期，但觀光局整治環境全年無休，藉此時機疏枝整理蓮花，回復水域通透性及適宜景觀，提供遊客更好的觀賞視野。

觀光局指出，蓮池潭在清朝時就以「泮水荷香」聞名，觀光局在蓮池潭春秋閣及龍虎塔附近水域成功復育蓮花，但因生長茂盛又遇秋冬枝葉汰換時節，影響蓮池潭整體景觀風貌，為回復蓮潭水域視野通透性，將派員替蓮花整理疏枝。

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此外，蓮池潭邊的廢棄農田水利會舊址拆除後，觀光局引入民間資源打造「PAMMA泮咖啡」餐廳，也將於12月重新開幕，預計28日試營運；簡約現代的外觀設計，重新打造的環境生態、融合水景，將可成為當地新旅遊亮點。

觀光局表示，泮咖啡附近還有百年老店「中外餅舖」可購買伴手禮，在地的高雄市舊城商圈發展協會也規劃7條蓮潭低碳小旅行路線，包括廟宇、古蹟、古厝、眷村美食及生態環境等多元文化，歡迎遊客參加，欣賞蓮池潭美景。（編輯：陳仁華）1111120