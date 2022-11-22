台學者評COP27氣候峰會：成就不多令人失望

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（中央社記者張雄風台北22日電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）落幕。台灣學者今天 評論本屆成就不多「令人失望」，缺乏各國合作進行的目標，21世紀末升溫低於攝氏1.5度的機會更趨渺茫。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）20日批准設立一項「損失與損害」基金，以協助弱勢國家因應全球暖化帶來的毀滅性衝擊。

對此，台灣科技媒體中心綜整學者意見。中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基表示，此基金是有關氣候變遷調適專案的國際援助計畫，用於幫助氣候風險最高的低度開發國家，因應氣候變遷造成的災害。

然而，蕭代基認為，除了「損失與損害」基金，COP27成就不多，令人失望，如缺乏有關減少化石能源使用量及刪除化石能源補貼的明確決議，也沒有明確訂定升溫1.5度目標或限制條件，以及為達成這個目標需要求各國全力合作進行的減量工作目標。

中央研究院環變中心人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄表示，COP26著重於減量，COP27訴求氣候正義，顯見主辦國握有相當的主導性，因此接下來2023年COP28將在產油大國阿拉伯聯合大公國舉行，倡議迅速減量的國家與團體，感到忐忑不安，讓21世紀末升溫低於1.5度的機會更趨渺茫。

至於損失與損害基金的推行，許晃雄指出，台灣不是聯合國會員，能否置身事外；人均碳排高居19名的台灣，可能被直接課徵類似碳費或碳關稅的鉅額費用，需要密切觀察。

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台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，若以COP27排放差距報告為例，此報告是基於各國減碳承諾更新情形；依他自己所進行台灣淨零路徑研究為例，2030年、2035、2040年分別應達成的減量幅度（以2005為基礎）為39%、52%、64%，作為淨零路徑階段減量目標衡量基準。

趙家緯說，台灣雖已陸續推動綠色金融3.0，但此次決議文針對全球金融體系的深層改革，為台灣過往綠色金融討論未及之處，後續應參考此趨勢，擴大台灣綠色金融議題討論範疇。（編輯：陳清芳）1111122