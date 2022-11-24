農委會：宜蘭H5N1禽流感未擴散 加重採樣頻率

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（中央社記者張雄風台北24日電）宜蘭日前發生第一起H5N1禽流感案例，農委會今天表示，經採檢周邊禽場，初步認定病毒未擴散；今年除例行採檢外，全台已增加520場採檢，並會對宜蘭地區加重採樣頻率。

行政院農業委員會20日公布宜蘭縣五結鄉種鴨場（主動通報）高病原性禽流感（HPAI）為首度檢出H5N1禽流感病毒案例。農委會今天召開「因應H5N1禽流感防疫措施」記者會，表示對案例場周邊禽場完成採樣監測、健康訪視，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散。

農委會副主委黃金城表示，候鳥秋天往南飛，在台灣附近有2條路線，一是從日本、琉球進台灣，另一個是中國東方進台灣；本次宜蘭發現的H5N1經基因檢測是與中國、俄羅斯、西伯利亞等一致。

黃金城指出，目前以美國、歐洲案例來看，沒聽說人類感染案例；根據國外研究，此類型在哺乳類感染、致病的毒力就不會那麼強，也就是對人類影響沒有那麼強。

農委會防檢局副局長徐榮彬說明，統計今年10月迄今全球禽場禽流感疫情歐洲計2089例、美洲計479例、非洲計282例、亞洲計472例；農委會規劃，自今年9月20日起至明年3月31日，規劃執行全台520場禽場送驗，也會強化禽流感熱區場域清潔消毒作業，包含家禽集籠場、批發市場、理貨場及近3年禽流感案例場等。

徐榮彬說明，520場是除了每年例行性採檢外額外增加的場次。他解釋，每年例行採檢約1500場，今年迄今已執行約1100場、送驗2萬2560件；在加碼520場加強採檢部分，已執行200場，分別在彰化縣及屏東縣共2場肉鴨場檢出H5N2。

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徐榮彬指出，這是國內首次有H5N1病毒進入禽場，第一時間已掌控，在宜蘭案場半徑3公里範圍疫調，採檢皆陰性，顯示目前病毒沒擴散；另外3至5公里周邊有7禽場，包含5白肉雞和2土雞場，目前家禽情況也都良好。

黃金城說，宜蘭地區已經有疫情發生，會再加重採樣頻率、還有到現場監控的頻率；呼籲業者應該強化候鳥阻絕，能將候鳥、鳥類阻絕在場外，避免本地留鳥也被感染，在還沒有發病之前，本地鳥類也有可能到鴨、雞舍吃飼料、傳染。（編輯：張芷瑄）1111124