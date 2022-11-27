確診淋巴癌末期逾2年 黃昱清抗癌拿健美冠軍

（中央社記者陳婕翎台北27日電）身材精壯、神彩奕奕的黃昱清抗癌成功後獲健美比賽冠軍，很難想像今年35歲的他，2年多前，被診斷罹患淋巴癌4期，陷入逆境也不放棄，當時孕妻不離不棄陪伴，他不捨獨留摯愛在人間。

台灣癌症基金會今天下午舉行「25週年感恩茶會暨10大抗癌鬥士頒獎典禮」，黃昱清是今年的抗癌鬥士獲獎人之一，是癌友、也是健美冠軍的他更是直接在頒獎台上當場脫去上衣，大秀好身材，高喊「我展現的不是身材，是我平時的努力。」

黃昱清的抗癌故事要從108年1月初開始說起，他說，當時在澳洲打工，突然發燒、鼻塞，沒想到看似不嚴重的症狀持續半年之久，這段期間，經歷每天下午或晚上的莫名發燒，畏冷到穿外套也無法緩解全身發抖，上顎出現傷口不斷化膿直到一塊骨頭腐化掉落，家人甚至以為他被鬼附身。

在長達8個月的四處求醫尋找病因，過程一度被認為是EB病毒感染，直到某天鼻子莫名腫大，嚴重到臉歪一邊，他再度就醫檢查，切片確診淋巴癌。黃昱清說，當醫生宣布罹癌時，他鬆一口氣，因為終於找到折磨他的病因，知道身體發生了什麼事。

在抗癌路途上，是當時懷孕、但還未結婚的女朋友一句「把化療做完，出院就登記結婚」，給了黃昱清面對療程的動力，在他一事無成，連明天會不會活著都不確定時，女友沒有離他而去，而是想陪他走下去，是他沒有放棄自己的理由，「治療很難受時，我只是哀個幾聲，沒想過放棄治療。」

住院期間，孩子出生的喜悅，更讓黃昱清立志陪著小孩長大成人，為了不被病魔打敗，原本有健身習慣的他決定重拾運動，即是因化療導致體力差，起初連20公斤的啞鈴都舉不起來，但他仍不放棄，只要體力許可，他一定健身訓練，甚至在骨髓移植出院後，在教練的遊說下，參加健美比賽奪冠。

現在的黃昱清症狀穩定，只需要定期回診追蹤，他從未想過結束化療到健美比賽的過程，帶給很多人正能量，所以他跟妻子將這些抗癌片段記錄成影片放在網路，希望讓更多需要的癌友們觀賞，也希望透過自身的遭遇，讓人稍微注意一下健康的重要性。

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台灣癌症基金會執行長賴基銘回憶，25年前創會初期，民眾對癌症有許多迷思，基金會持續努力翻轉大眾對癌症的制約想像，現在大家都知道就算罹癌也有許多醫療照護系統，讓癌症慢慢成為慢性病，讓癌症從生命「逗點」翻轉為人生「逗點」，更能追求不只存活，還要樂活的理想。

賴基銘表示，25年以來，台灣癌症死亡率下降近2成，從1996年標準化死亡率143.5減少至2021年的118.2、死亡年齡也延後了近6歲，從1996年63.7歲增加至2021年的69歲；5年相對存活率從20年前的46.1%，至現在已超越6成，上升了近15個百分點。（編輯：陳政偉）1111127