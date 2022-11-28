糖尿病患傷口敷藥新配方 興大團隊獲國際銀牌獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中興大學團隊跨系、跨校合作，以「糖尿病患傷口敷藥新配方」為研究主題，在法國巴黎舉辦的國際遺傳工程機器設計競賽奪得銀牌獎。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中28日電）中興大學團隊跨系、跨校合作，以「糖尿病患傷口敷藥新配方」為研究主題，參加在法國巴黎舉辦的國際遺傳工程機器設計競賽，獲得銀牌獎。

中興大學今天發布新聞稿指出，iGEM隊的團隊成員橫跨興大八個學系以及外校同學的參與。以「糖尿病患傷口敷藥新配方」為研究主題。

中興大學指出，延續去年建構出能合成Pyrroloquinoline quinone（PQQ）之枯草桿菌使其成為能促進植物生長之人造內生菌，建構出能生產PQQ之納豆桿菌，與原本納豆桿菌即能生產的可保濕及幫助血液凝固、平衡血糖抗糖尿病等，有益皮膚傷口修復之代謝產物組合成糖尿病患傷口敷藥的新配方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他們說，PQQ為細胞內很多重要酵素的輔酶具抗氧化能力，可促進粒線體之能量生成，參加本屆在法國巴黎舉辦的國際遺傳工程機器設計競賽（International Genetically Engineered Machine Competition），獲銀牌獎，也獲法國蘭蔻國際生技大廠青睞。

iGEM指導教授生命科學院院長黃介辰指出，興大生科院藉由參與國際性比賽增進學習的目標性，與來自世界各地的人才交流學習，拓展國際觀，培養全球移動力。（編輯：卞金峰）1111128