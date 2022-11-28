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吳清邁續任東海大學董事長 偕校長張國恩對抗少子化

2022/11/28 17:35
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）東海大學第35屆董事會推選吳清邁續任董事長，經教育部核定後通過；吳清邁期許與校長張國恩一起推動行政革新與開源節流，對抗少子化衝擊。

東海大學今天發布新聞稿指出，第35屆董事會推舉第34屆董事長吳清邁續任董事長，11月21日正式獲教育部發文通知核定通過。

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續任的東海大學董事長吳清邁為東海校友，東海經濟系畢業後即赴美深造，獲哈佛大學經濟學博士學位，服務金融界長達35年。吳清邁的父親為東海大學第2任校長吳德耀，吳清邁在1947年出生於美國紐約，8歲時跟隨參與東海創校的父母舉家遷台；回台後，就讀東大附小、懷恩中學，隨後畢業於東海大學經濟學系。

吳清邁續任東海大學第35屆董事長，他表示，支持張國恩翻轉教學為學生的自主學習模式；加強東海傳統的博雅教育、勞作教育及國際視野；透過縮減專業課程和擴大跨領域通才學習及產學合作空間來提升學生就業能力；在重視「大學社會責任」方面，推動東海邁向有永續特色的未來大學。（編輯：陳仁華）1111128

#吳清邁
#東海大學
#張國恩
張國恩
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