雪梨2022台灣糕餅節 吸引澳洲民眾嚐鮮

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（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）雪梨台貿中心與食品代理商開喜公司（Kaisi Australia）日前在雪梨舉辦「2022台灣糕餅節」活動，現場展示鳳梨酥等許多台灣傳統糕點，吸引大批澳洲民眾，大讚糕點好吃。

駐雪梨辦事處處長范惠君出席致詞時表示，糕餅的幸福滋味與生活禮俗息息相關，象徵世代傳承，是台灣珍貴的文化資產。她並指出，台灣糕餅具有三大特色，分別是代表台灣各縣市特產、連結人與土地的「地方味」；與年節喜慶相連、討彩頭的「吉祥味」，像是鳳梨酥寓意旺來；還有禮尚往來、台灣社會濃濃的「人情味」。

駐雪梨辦事處發布新聞稿，27日舉辦的「2022台灣糕餅節」是在雪梨Chatswood Mandarin Centre舉行，現場喜氣洋洋宛如年貨大街，吸引了許多台灣人與澳洲民眾參與，另外，威洛貝（Willoughby）地區州議員詹姆士（Tim James）也到場支持。

詹姆士表示，台灣糕餅中各種食材調配拿捏，形成完美搭配，有點甜又不會太甜，正反映了台灣的和諧包容與人情味，早年在台灣品嚐過後即念念不忘。他也藉此機會特別感謝台灣社群對澳洲多元和諧社會的貢獻。

活動現場展出的品牌糕點中，很多都是聞名全台的排隊美食，像是著名品牌的鳳梨酥、紅麴酥、沙琪瑪、螺仔餅等，讓雪梨僑胞享用家鄉美味，一解思鄉情懷。

雪梨台貿中心主任蔡英庠、雪梨僑教中心主任施博祥、僑務諮詢委員徐伯基、台電辦事處主任蕭朝景、雪梨台灣學校校長簡明輝及僑團負責人都出席「糕餅節」盛會。（編輯：韋樞）1111129

駐雪梨辦事處處長范惠君出席「2022台灣糕餅節」活動，並向民眾介紹台灣糕餅特色。（駐雪梨辦事處提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年11月29日