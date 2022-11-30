處女膜等301涉性平詞條 教育部辭典審議調整

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部的線上辭典因編修年代較早，許多詞條被批評不合時宜。國家教育研究院建立常態編修機制，近日公布「處女膜」等301條涉及性平詞條審議結果，歡迎各界提供意見。

時代力量黨籍立委王婉諭等人多次在立法院質詢要求教育部改善線上辭典具性別歧視的問題，國家教育研究院陸續編修，例如將外祖父、外祖母原先解釋為「對媽媽的父母親稱謂」，調整後加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。

國教院今天在網路上，公布重編國語辭典修訂本最新301條涉性平詞條調整，例如「處女膜」原解釋較簡單：「位於婦女陰道口周圍的薄膜。會因外力撞擊而破裂，如跌倒、性行為、激烈運動等。」依據醫學說法將第一句話調整為「位於女性陰道口的環狀軟組織」，並納入較中性的其他稱呼，包括「陰道前膜」、「陰道瓣」。

立委曾指辭典中有太多批評女性的詞條，多數仍保留，但有調整解釋，加註是歧視的負面用語。例如詞條「水性楊花」仍維持「多指女子」，但加註「含貶義」；詞條「夜叉婆」原解釋為「凶悍的女人」或「妻子」，調整後改為「舊時指凶悍的女人」或「舊時對妻子的謔稱」。

另外像是詞條「爺們」，其中一個解釋是「女子的丈夫」，調整後增列現代說法，並去除性別指涉對象，改為「指對有身分男子的尊稱」及「指丈夫」。

一些詞條調整後納入多元描述，不再限單一性別，例如詞條「慾」原本其中一個解釋是「兩性」間引起的生理衝動與需求，改成「兩性或同性」；詞條「色」的解釋原本是男子的性慾衝動，刪除「男子」2字。

詞條「輪姦」原解釋是兩個以上男子輪流姦淫同一婦女，修改為兩個以上的人用暴力、威脅、恐嚇手段，強迫同一名受害者進行性交的犯罪；詞條「豐滿」其中一個解釋為「形容女子身材碩美」，國教院認為也有使用於男性，因此刪去「女子」2字。

曾在教科書引發爭議的詞條「慰安婦」，根據史實補充為日本軍方強迫或誘騙手段徵調婦女充當軍妓。

國教院語文教育及編譯研究中心主任林慶隆接受中央社電訪表示，國教院已召集性平專家、辭典專家等開了30多次會議，逐步編修調整各界提出涉及性平的詞條，時常「很激烈地討論」。目前公布的301詞條是第一階段，且還沒定案，各界如果對這301詞條的調整有不同看法，也可提出來，會再提到會議中討論。

林慶隆也提到，「重編國語辭典修訂本」定位為歷史語言辭典，須保留過去曾出現的用語，方便學術研究，因此主要是採取加註等方式調整。但另一部線上辭典「國語辭典簡編本」的使用對象是國中小學生，詞條如被認定現已不會用到，就會斟酌收錄或直接刪掉。（編輯：張雅淨）1111130