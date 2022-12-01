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台灣醫療科技展 北醫大一張電腦斷層預測4疾病

2022/12/1 13:35
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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）台灣醫療科技展今天登場，台北醫學大學展出包括人工智慧多模影像精準健康平台等，一張電腦斷層可預測4種疾病；長庚醫院則規劃4大主題區，讓民眾體驗尖端科技便利性。

2022第6屆台灣醫療科技展從今天起至4日在台北南港展覽館舉行，匯聚9大領域標竿企業與新科技動能，以醫療領頭，串聯資通訊、生醫跨界積極推進大健康產業，打造全球數位醫療轉型生態圈。

台北醫學大學暨醫療體系發布新聞稿指出，今年以「智慧醫療．創新永續」為主軸參展，共29個亮點項目，其中「Deep-Lung人工智慧多模影像精準健康平台」是一套全方面AI放射科醫學影像的早期胸腔疾病篩檢輔助系統。

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台北醫學大學研究副校長暨研究計畫主持人陳震宇表示，病人僅需要拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描，透過人工智慧運算以及AI模型，就可預測包括肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等4種疾病，準確率可達9成，並自動產出符合國際標準健康報告，是全球首創的服務。

長庚醫院新聞稿表示，今年共規劃4大主題區，包括特色醫療、智慧醫院、創新研發及公益榮耀，以靜態海報展示及動態體驗等多樣化方式呈現，讓民眾親身體驗尖端科技帶來的便利性，也看見長庚醫院各項臨床創新應用與最新醫療科技發展。（編輯：陳政偉）1111201

#台北醫學大學
#台灣醫療科技展
#電腦斷層
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