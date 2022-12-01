高榮研發療程 引導式化療助口咽癌患者減少後遺症

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高雄榮民總醫院院長林曜祥（左2）1日率耳鼻喉頭頸部團隊出席記者會，會中指出傳統放射線治療常讓口咽癌患者留下吞嚥困難等後遺症，高榮參考文獻後研發相關療程，能有效降低治療後的後遺症，也改善患者生活品質。中央社記者曾以寧攝 111年12月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）傳統放射線治療常讓口咽癌患者留下吞嚥困難等後遺症，高雄榮總參考文獻研發療程，讓患者先接受引導式化學治療，再接受手術，有效降低患者接受放射線治療的痛苦與後遺症。

高雄榮總院長林曜祥今天率耳鼻喉頭頸部團隊在記者會上說明，口咽癌成因包含人類乳突病毒導致，或嚼食檳榔、抽菸、喝酒等生活習慣造成；近年歐美因感染人類乳突病毒導致的口咽癌約佔總患者數7成，台灣則約有3成是病毒感染引起，其餘多為生活習慣造成。

林曜祥指出，傳統上，口咽癌病患大多要接受同步放射線照射合併化學治療，雖然能有不錯治療效果，但病患須度過急性治療期的不適，也容易留下吞嚥困難、發音困難、口乾症、齲齒、味覺異常或放射性骨壞死等終生性後遺症。

由於人類乳突病毒感染引起的口咽癌，對放射線照射和化學治療反應相對較佳，近年世界各地開始積極針對因人類乳突病毒感染引起之口咽癌病患嘗試各種放射線降階療法，以期降低治療後的後遺症，也改善生活品質。

高榮自2018年起，綜合各項國際研究文獻，設計治療流程，不分人類乳突病毒感染或生活習慣造成的口咽癌患者，都先接受引導式化學治療，若能成功縮小腫瘤，再實行經口的口咽癌切除術或以達文西口咽切除術加上頸部淋巴廓清術等手術治療。

林曜祥表示，目前已治療約50名病患，達成2年存活率100%，預後良好；且僅有約10%病患需要追加放射線治療，所需劑量也較傳統療法低上許多，能減少對身體組織的傷害，更大幅降低終生後遺症風險，有效保留吞嚥、講話等生活功能。（編輯：陳仁華）1111201