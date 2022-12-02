CEDAW審查發表結論 民團提落實障礙女性醫療平權

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（中央社記者余曉涵台北2日電）「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議落幕，除了審查委員提出2點建議外，民間團體在場外提出，包含落實障礙女性醫療平權等13項建言。

「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議落幕，行政院性別平等處今天邀請國際審查委員說明會議結論，審查委員也對台灣提出2點建議。

除了審查委員提出建議外，多個民間團體也在場外召開記者會，就會議中的結論性意見等提出13項政策建言，包含落實障礙女性醫療平權；氣候變遷調適防災的因應政策應納入婦女群體；修法擴大保護性侵害、家暴被害人；司法人員處理家暴性侵案，應提升性別平等意識。

正視女性歷史，慰安婦列入國史館、課綱；保護性私密影像修法不能等；跨性別女性屬於CEDAW保障範圍；性別平等教育與性教育仍須積極落實；落實跨性別醫療平權，青春期延後治療能改善跨性別兒少痛苦；落實婚姻平權，儘速完整同性伴侶無血緣收養、人工生殖、跨國同婚。

破除性別刻板印象，政府應積極研議第三性別證件；正視無性戀的存在，納入多元性別教育；完善的人權機制是實現人權的關鍵。

台灣障礙女性平權連線理事長周倩如說，政府在障礙婦女取得醫療方面有相關的獎勵計劃， 但相關的資源仍然不足。 政府應該要在不同的區域建立示範點、並規範醫療人員理解身心障礙者的教育訓練、以及提供相關的資訊讓民眾知道哪裡可以方便檢查。

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婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，台灣慰安婦倖存者是二戰時期性暴力被害人，政府應該正視女性的歷史，列入國史館、課綱，讓師生了解歷史真相，避免因為未列入課綱而使得這段歷史消失。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧則強調，人權機制是實現人權的關鍵，首先應修正CEDAW施行法，允許行政與司法機關直接訴諸CEDAW所保障的權利，且全面反歧視法完成立法前，應修訂性別相關法律，確立歧視包含直接或間接歧視、拒絕提供合理調整和騷擾，並詳述多重和交叉歧視的形式。（編輯：陳政偉）1111202