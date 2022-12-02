曆年制事業單位年終須結算特休 勞雇同意可遞延

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）年終將至，勞動部今天提醒約定曆年制（每年1月1日到12月31日）為特別休假請休期間的事業單位，應依勞基法規定結算未休天數工資給勞工，若勞雇雙方協商同意，可延至次年休。

勞動部進行業務例行說明，勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，因為年終接近，提醒採曆年制的事業單位，這個時間點上應結算特別休假，依據勞動基準法第38條第4項規定，沒休完的天數必須結算，結清工資給勞工。

最近邊境管制開放，有勞工希望未休的特休假遞延至次一年度使用。黃維琛說，勞工可向雇主提出，雇主也同意即可；下個年度排休特休假時，優先扣除上個年度未用的特休假，最多遞延一次；至於遞延至次一年度的天數，在次年度終結時如果仍未休畢，雇主也必須按照原特別休假年度終結時，應發給工資的基準計發工資。

有關工資發放，黃維琛說，最晚在年度終結30天內給付，例如年底是12月底，通常薪資可能是明年1月5日發，就要在工資給付日發給，最晚在1月30日以前給付。

另外，黃維琛說，除了結算年度未休的天數，雇主也應在下一年度開始，告知勞工年度內可休天數；雇主不可以逕行排假，以勞工排定為原則，若需要調整，要進行協商。

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若在年度內，因為勞工辭職、雇主資遣等因素終止契約，未休完的天數，雇主應折發工資，原則上在終止契約時即結清，最晚也要在約定的發薪日給付。此外，雇主須將勞工當年可休天數及未休天數所發給的工資，記載在勞工工資清冊上，以書面通知勞工，方式包含紙本、電子資料傳輸。

黃維琛補充，違反勞基法第38條有關特休假相關規定，可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，經統計近3年裁罰件數為1313件，其中罰鍰金額最高為30萬元，因為違反次數較多。（編輯：管中維）1111202