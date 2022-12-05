清大科管院辦公益研究 助偏鄉生啟發學習興趣

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國立清華大學科技管理學院在職專班公益社團荔枝社助金門縣西口國小學生到清大體驗3天2夜的「教育齊步走公益研究活動」，引領孩子深入了解科學意涵，啟發孩子對自然科學的興趣。（清華大學科管院提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）清華大學科管院在職專班公益社團荔枝社，助金門縣西口國小學生，體驗3天2夜的「教育齊步走公益研究活動」，讓孩子深入了解低溫情境下的科學現象，盼啟發孩子對自然科學的興趣。

國立清華大學科技管理學院在職專班執行長林世昌今天透過新聞稿表示，「荔枝社」為清華大學科管院在職專班公益社團，社團名稱取「勵志」諧音，盼透過相關活動設計，來啟發更多偏鄉學童向學。

荔枝社長蘇大榮透過新聞稿指出，這次推出3天2夜的「教育齊步走公益研究活動」，邀請西口國小學生與老師共34人，前來體驗科學的樂趣。

蘇大榮說，活動由清大跨領域科教中心暨物理系教授戴明鳳，帶領3名助教，安排實驗活動，藉由零下196度C液態氮，與生活中常見物品、食材的混合，來觀察現象，引領同學深入了解科學意涵，也透過有趣的實驗，讓孩子親手做，引發孩子對自然科學，產生興趣。

前金門大學校長、現任清華大學總監李金振表示，此次的公益活動，也讓偏鄉的孩子，能有不同的學習體驗，相當正面，也展現善盡社會責任的精神。（編輯：張銘坤）1111205