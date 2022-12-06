國道7號高雄段工期加速 力拚2028年分段通車

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立委賴瑞隆（中後）6日邀集中央及地方相關單位在高雄市小港區公所開協調會，促加快國道7號審議、設計及工期；原定2030年完工，有望提前於2028年分階段完工通車。（賴瑞隆辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國道7號高雄路段原本預定2030年完工，立委賴瑞隆今天邀集相關部會開會協商，促中央地方合作加速各項審議、設計及用地取得作業，若順利2025年底動工，將可提前於2028年分階段完工通車。

國道7號高雄路段計畫延宕超過10年，終於在今年9月底通過環評，預計今年底啟動設計招標，並原定2030年完工通車。不過立委賴瑞隆今天上午邀中央及地方相關單位在小港區公所開協調會，促加快國7審議、設計及工期。

交通部高速公路局副局長陳國隆在會中表示，國7工程將加速於半年內取得基本設計路權圖及舉辦公聽程序、彙整民眾意見，之後再完成用地取得作業，進入施工階段，若順利2025年底動工，將可提前於2028年分階段完工通車。

高雄市交通局簡任技正陳榮輝說，市府會全力協助各項工作，盡力與地主溝通協調，縮短用地取得作業流程。另外，在國7完工前，減輕第七貨櫃中心營運對周邊交通衝擊，將開闢貨櫃車專用道於2024年初完工，分流及紓解車流。

賴瑞隆表示，將持續督促中央地方合作，加速國7各項審議、設計及用地取得並縮短工期，以爭取在2028年分階段完工通車。

國道7號高雄路段計畫自高雄市南星路起，沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，於仁武區附近銜接國道10號，設置7座交流道，並與市區道路、台88快速道路串連，全長約23公里，總經費新台幣1357億元。（編輯：張芷瑄）1111206