宜蘭南方澳跨港大橋重建完工 12/18通車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋歷經2年5個月重建，主橋已全部完成，將於18日通車，預計邀請總統蔡英文及行政院長蘇貞昌剪綵，新橋以嶄新鯖魚意象呈現，將成為蘇澳鎮新地標。

代辦重建工程的公路總局蘇花公路改善工程處長李宗仁今天向中央社記者表示，工期原本到31日，經工程團隊持續趕工，提前在18日通車，目前進度已逾99%，主橋已全部完成，橋下配合蘇澳區漁會建置的地磅站及倉庫也會在18日前全數完工。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船，造成6名外籍漁工喪命。新橋於109年7月16日開工，主橋P7墩柱第14節塊5月間因施工瑕疵決定拆除重做，原定9月18日通車也因此延後，以確保新橋可使用百年安全無慮。

新橋總長796.53公尺，其中橋梁長595公尺、引道長201.53公尺，設計以「鯖浪奇緣」為主題，採用鯖魚意象的特殊橋梁造型，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台。

新橋配合周邊道路形成一環狀道路系統，將提升南方澳地區民眾的生活便利性及地區觀光發展，完工通車後將成為蘇澳地區指標性地標。（編輯：戴光育）1111213