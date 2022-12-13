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元旦連假3天 尖峰時段封閉國道部分匝道

2022/12/13 18:04（12/13 18:10 更新）
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元旦假期從12月31日至明年1月2日有3天連假，尖峰時段針對國道部分路段實施匝道封閉措施。（高公局提供）
元旦假期從12月31日至明年1月2日有3天連假，尖峰時段針對國道部分路段實施匝道封閉措施。（高公局提供）
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）元旦假期從12月31日至明年1月2日有3天連假，高速公路局今天表示，將在尖峰時段，針對國道部分路段實施匝道封閉措施。

高公局發布新聞稿，考量離峰時段國道交通量已降低，入口車流尚不致嚴重干擾國道主線交通狀況，為兼顧地方民眾使用國道需求，112年元旦連假僅在尖峰時段實施匝道封閉措施。

元旦連假3天，高公局將封閉匝道的時段及路段如下：

一、111年12月31日凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口）。

二、112年1月1日凌晨0時至中午12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；早上5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口）；中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

三、112年1月2日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。（編輯：陳政偉）1111213

#元旦連假
#匝道封閉
#高公局
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