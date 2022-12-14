退燒藥銷量微增 食藥署啟動監測防中國搶藥潮

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）外界擔憂兩岸小三通航線復航後，會出現中國人赴台灣搶藥潮。衛福部食藥署今天說，近期退燒藥銷量些微上升，無法確定原因，已啟動監測。另外，清冠一號暫無搶購情形。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，當地出現囤積藥物現象，行政院長蘇貞昌日前表示，中國大陸疫情仍嚴峻，貿然重啟小三通恐讓對岸民眾來台搶藥，導致另一道防疫破口。

衛福部食藥署藥品組科長楊博文今天告訴中央社記者，近期退燒藥的整體銷量微增，可能原因包括國門解封民眾要出國、天氣冷導致呼吸道疾病患者增加，或真的是中國來買藥等，無法確定。

楊博文說，已對退燒藥啟動監測機制，並從源頭盤點整個台灣藥品的庫存和供應情形，同時要求藥廠應備有6個月庫存的原料；不只中國疫情，像是俄烏戰爭、航運等都可能造成影響，這幾年一直都提醒業者要提早訂購原料。

此外，楊博文表示，醫療機構、藥局、藥商都可以透過系統通報藥品短缺，經評估若有疑慮，會讓醫療機構跟藥局知道替代藥品資訊，如果真的出現藥品短缺，將啟動專案進口跟專案製造。

依現行藥事法，只有持合法許可證的藥商才能辦理大量藥品輸出。楊博文提醒，藥品屬於高度管制，每個國家都有相關規定，民眾如要寄送藥品給海外親友，除少量外，即使沒有違反台灣法規，務必事先了解當地法令，以免善意卻間接造成親友觸法受罰。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，在國門剛開放時，確實觀察到購買退燒藥、咳嗽藥的民眾增加，評估是因民眾擔心出國染疫，當時認為比重增加合理。

現在因中國疫情升溫，當地及鄰近國家都出現缺藥。黃金舜說，昨天開始密切注意民眾購買退燒藥、咳嗽藥的需求有沒有增加，就昨天追蹤狀況來看，購買狀態正常，且目前廠商都能正常供貨，會持續注意。

至於中藥清冠一號部分，中華民國中醫師公會全國聯合會名譽理事長柯富揚表示，在醫療院所端還沒有看到任何搶藥情形，可能是因中國才開始從清零走向類似共存模式，且台商這一年較少往返兩岸三地。

但中藥材價格則受到中國影響上漲。柯富揚指出，隨確診者增加，中國的中藥材也跟著缺貨，外銷到台灣勢必不夠，價格自然跟著上漲，台灣90%中藥材仰賴中國進口，呼籲政府應鼓勵跟獎勵農民種植。（編輯：陳政偉）1111214