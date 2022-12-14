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明年4月北北基計程車跳錶價漲為85元 春節加價實施13天

2022/12/14 20:42（12/14 21:13 更新）
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北市公運處表示，北北基計程車起跳價，由現行新台幣70元調漲為85元，跳錶間隔由80秒縮短為60秒。（中央社檔案照片）
北市公運處表示，北北基計程車起跳價，由現行新台幣70元調漲為85元，跳錶間隔由80秒縮短為60秒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市公運處今天表示，北北基計程車跳錶價將從現行新台幣70元漲為85元，間隔由80秒縮短為60秒，明年4月1日上路；春節期間每趟加收30元，明年1月17日至29日實施，共13天。

北北基計程車喊漲，運價調整內容日前送至北市公共運輸處，包含跳錶從現行的70元調高為100元，間隔由每80秒5元調整為每60秒5元，以及颱風豪雨放假時每趟加收50元；不過因委員對跳錶價意見不同，未從100元起跳。

台北市公共運輸處一般運輸科科長洪瑜敏表示，新制預計明年4月1日上路，包含調整計程運價起程由70元調整為85元（里程維持1.25公里），延滯時間計算基準為車速每小時5公里以下，由累計每80秒5元調整為每60秒5元。

而112年春節加價日為1月17日至29日，總共13天，每趟次加收30元，公運處表示，此為參考其他行業的春節加價方案後，決定從春節連假起始日往前推3天、到連假最後一天實施。

颱風豪雨放假時每趟加收50元則不實施。公運處表示，考量的原因主要有2個，第一為不鼓勵民眾颱風天出門；其次是北北基運價原則上要一致，但有些地區上班上課標準未必相同，怕在認定上有爭議。（編輯：李亨山）1111214

#計程車
#跳錶
#北北基
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