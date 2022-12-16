學校午餐用3章1Q食材 偏鄉覆蓋率94.16%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會今天發表推動偏鄉學校採用國產可溯源食材年度成果，農糧署主秘陳啓榮說，106年2月起試辦學校午餐使用3章1Q國產食材，截至今年10月底，偏鄉學校覆蓋率已達94.16%。

行政院農業委員會舉辦「章Q好食 偏鄉午餐零距離」活動，發表推動偏鄉學校採用國產可溯源食材年度成果。

陳啓榮說，從106年2月起開始試辦學校午餐使用有機、產銷履歷、台灣優良農產品等標章，或具有台灣農產品生產追溯（QR Code）標示的食材，截至今年10月底，學校午餐使用3章1Q標章食材覆蓋率為95.71%，其中偏遠地區學校為94.16%，並較109年的56.45%增加，偏鄉學校午餐使用可追溯性食材大幅提升。

陳啓榮並說，配合教育部偏鄉學校中央廚房計畫，110年4月起透過提高補助偏鄉學校使用3章1Q食材，擴大採用在地食材，偏遠地區學校由每人每餐補助新台幣6元調整為10元，今年5月起再提高為14元，並將教職員工納入補助對象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了經費擴編，陳啓榮指出，農糧署也透過多元管道輔導地方政府與偏鄉學校取得3章1Q國產溯源食材，為每個個案找到解決方案，同時持續推動農民團體等產業建置或改善偏鄉學校國產可溯源食材供應平台，才有此成果。

陳啓榮表示，學校午餐使用3章1Q國產溯源食材有多贏的成效，對環境永續、糧食自給率、家長學童吃安心、農友漁民產業永續及食農教育來說，都是利多。（編輯：管中維）1111216