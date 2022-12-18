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台7甲思源埡口出現霧淞 雪白景象好浪漫

2022/12/18 10:01（12/18 11:29 更新）
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台7甲45公里的思源埡口18日清晨氣溫接近攝氏零度，路邊樹上出現霧淞，雪白一片宛若北國的童話世界。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日
台7甲45公里的思源埡口18日清晨氣溫接近攝氏零度，路邊樹上出現霧淞，雪白一片宛若北國的童話世界。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）寒流發威，全台急凍，武陵農場附近台7甲45公里的思源埡口，今天清晨出現接近攝氏零度的低溫，路邊出現霧淞，山陵被染成一片雪白，宛如雪景相當浪漫。

武陵農場副場長胡發韜接受媒體訪問指出，台7甲45公里的思源埡口出現霧淞，放眼望去，周邊山上樹上處結滿薄薄的一層層潔白霧淞，呈現雪白世界。

胡發韜表示，霧淞又稱樹掛或霧凍，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀，非常美麗。霧淞融解時，地面容易濕滑，開車要小心慢行，甚至極少部分地方，可能有一些結冰的路段，要特別注意。

今天凌晨合歡山短暫下雪，胡發韜說，武陵農場週六有水氣，可惜溫度不夠低，週日溫度夠低，可惜水氣不夠，要下雪的機率應該不高。（編輯：黃世雅）1111218

寒流發威，武陵農場附近台7甲45公里的思源埡口，18日清晨出現接近攝氏零度的低溫，路邊出現霧淞，山陵被染成一片雪白。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日
寒流發威，武陵農場附近台7甲45公里的思源埡口，18日清晨出現接近攝氏零度的低溫，路邊出現霧淞，山陵被染成一片雪白。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月18日
#寒流
#武陵農場
#思源埡口
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