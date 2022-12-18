高科大越南校友會成立 林佳龍：越生是國力延伸

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高雄科技大學越南校友聯誼會18日在越南胡志明市成立，中華民國無任所大使林佳龍（左）到場致詞，並贈書給高科大越南校友聯誼會創會會長鄭文忠。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年12月18日

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（中央社記者陳家倫胡志明市18日專電）高科大越南校友聯誼會今天成立，中華民國無任所大使林佳龍致詞時表示，新南向政策以人為本，現在有約兩萬名越生在台就讀，要善待與珍惜，他們都將是台灣國力的延伸。

國立高雄科技大學越南校友聯誼會今天在越南胡志明市成立並召開會員大會，來自各國的校友與嘉賓共計上百人出席。林佳龍在致詞時作上述表示，並說明數位新南向政策的戰略與願景。

林佳龍指出，美中貿易戰與地緣政治經濟變化，未來從全球化回到區域主義，各區域在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊下，基於安全考量必須要回應供應鏈斷鏈的危機。

他說，越南是東南亞國家協會（ASEAN）中最重要的國家之一，即使是社會主義國家但走市場經濟，也是美、日、歐的重要夥伴，台商在新南向政策中將有新的機會，政府會提供產業創新的支持政策，促進國家隊的形成。

林佳龍表示，新南向政策以人為本，其中5種人是有助提升競爭力的社會資本，包括台商以及台商第2代、新移民以及新2代、移工、學生與觀光客，這5種人都將是台灣國力的延伸，尤其現在有約2萬名越生在台就讀。

高科大越南校友聯誼會創會會長鄭文忠表示，高科大在越南有來自世界各國的校友，包括台灣、中國、越南等，據他掌握，現在峴港就有200多名校友、海防有400多名，希望能把大家結合在一起。

43歲的越南校友杜文隆（Do Van Long）2011年畢業於高科大保險系。他說，很感謝台灣教育系統的栽培，他回越南後就在富邦產險工作，未來盼透過校友會平台介紹更多越南學生去台灣念書並協助他們就業。

高科大管理學院EMBA所長李慶章指出，高科大目前有約2.8萬名在學學生，2019年開始設立高科大EMBA越南境外專班，每屆都有約30名學生，第4屆將於明年3月開課，課程透過理論導入協助企業轉型與改善管理方式。

他說，高科大過去在越南有一些由越南校友自行組織的聯誼會，期許高科大越南校友聯誼會可以將台灣在越南的校友以及越南畢業生的力量整合起來，互相介紹商機以及交流互動增進情感。（編輯：馮昭）1111218