Omicron新變種傳播力強 但重症或住院未見增加

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）中央流行疫情指揮中心今天公布最新監測新興Omicron變異株情形，BA.5仍是主流，其他變異株在亞洲及歐美來源都不同，但都無報告顯示重症或住院增加，只是傳播力較強。

指揮中心發布新聞稿，國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，50例本土個案（42例BA.5、4例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、1例BF.7）及24例境外移入（9例BA.5、7例BA.2.75、4例BQ.1、2例XBB、1例BA.2、1例BF.7）。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會說，新增的本土及境外移入Omicron個案定序，BA.5仍是境外移入及本土最多數，但境外的占比逐漸減少。

羅一鈞說，境外移入有好幾個新興變異株消長，上週排名第2是BQ.1，這週是BA.2.75，主要是亞洲與歐美來源不同決定每週病毒株的多與少，新興變異株無獨霸或病毒株獨大情形，後序是否BQ.1或BA.2.75會壓過其他變異株，很難預料。

羅一鈞提到歐美變異株以BQ.1居多，BA.2.75在日本及韓國都有增加，要密切監測，好在並無報告顯示變異株造成重症或住院增加，只是傳播力較強，並具免疫脫逃優勢，但毒性或致重症情形並未改變。

這週驗出的本土BA.5占84%，零星檢出其他新興變異株，以BA.2.75較多，但也未達10%。

另外，上週有兩例來自中國的境外移入個案，目前檢出1例是BF.7，另1例是BA.5，並未發現有新的變異株。

指揮中心統計，今年累計檢出的Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為21例、BF.7為6例、BQ.1為21例、BA.5為1268例、BA.4為104例、BA.2.75為99例、BA.2為1029例；累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2534例。

（指揮中心提供）

指揮中心指出，新增42例BA.5本土個案，占上週所有已定序50例約84%，為24名男性、18名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，確診日介於今年11月3日至12月9日。

指揮中心表示，國內境外移入的24例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB、BF.7及 BA.2個案，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今年11月28日至12月10日。

其中檢出9例BA.5個案分別自日本（5例），泰國（2例），中國及美國（各1例）移入；7例BA.2.75個案分別自越南（4例），日本、印尼及紐西蘭（各1例）移入；4例BQ.1個案分別自德國（2例），土耳其及義大利（各1例）移入；2例XBB個案分別自日本及紐西蘭（各1例）移入；1例BF.7個案自中國移入；1例BA.2個案自菲律賓移入。（編輯：管中維）1111219