首爾燈節點燃耶誕氣息 喔熊出擊宣傳台灣觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）配合首爾燈節，交通部觀光局駐首爾辦事處今天將台灣代表幸運物喔熊帶到光化門廣場，以騎乘腳踏車形象搭配手作小提燈、即食牛肉麵與台灣味點心等小禮物，推廣台灣觀光。

2009年開辦的首爾燈節今天在光化門廣場正式登場，這是光化門廣場完成改建後首次燈節，共規劃4大主題展示各式花燈，坐落於光化門前的Welcome My Soul Seoul主題，以大型飛機造型燈呈現旅遊概念，還能看到來自台灣的喔熊花燈。

觀光局繼11月美食餐車活動後，12月搭配首爾燈節、在光化門廣場布置喔熊花燈，以自行車、鐵道及山脈為主題，瞄準喜愛戶外活動的韓國消費趨勢，也藉這次活動宣傳將在明年2月於台北舉行的台灣燈會。

觀光局指出，台韓航程短，韓國民眾對台灣多抱持親切友善的印象，台灣自12月10日解除入境限制後，韓國人赴台旅遊意願大大提高，希望藉由本次活動再創雙邊旅客數新高。

除了旅遊主題外，燈節中還有搭配廣場上李舜臣將軍像布置的「勇氣之海」、專為迎接兔年打造的12公尺高福兔花燈為首的「同行之光」，以及展出市民韓紙燈設計大賽獲獎作品的「光之庭院」等多樣主題。

今年燈節與大型媒體燈光秀「首爾之光：光化」及廣場市集同步舉行，將光化門廣場打造成耶誕節及跨年景區。為避免人潮聚集造成意外，首爾市政府表示，除現場設置綜合狀況室、安排巡邏人力外，在人潮預期最密集的24日及31日都將增派安全人力。

利用廣場四周世宗文化會館、KT大廈、韓國歷史博物館等大型建築進行的「首爾之光：光化」燈光秀今晚為年末活動拉開序幕，活動規劃進行至31日，除每天晚上整點燈光秀外，31日跨年當晚10時將透過表演向民眾傳遞「新年祝福」。（編輯：馮昭）1111219

首爾燈節今年與大型媒體燈光秀「首爾之光：光化」同步舉行，19日至31日每晚整點都會在光化門廣場周圍大樓投射演出。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年12月19日

19日起在首爾光化門廣場舉行的首爾燈節迎接兔年，打造12公尺高福兔花燈。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年12月19日