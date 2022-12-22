武陵農場零下低溫 滴水遇冷現水晶簾冰柱美景

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）武陵農場今天上午出現零下低溫，紫藤棚架區的澆灌系統滴水遇冷，水柱凝結形成冰晶、冰柱，宛如冰雪奇緣中的冰宮世界，遊客看到水晶簾冰柱美景，直呼「太美了」。

武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者訪問表示，武陵農場上午7時至8時間，出現攝氏零下1.5度低溫，靠近桃子園的紫藤棚架區澆灌系統灑水時遇上低溫，水柱凝結出現美麗的冰晶和冰柱，像極冰宮世界，也宛如天然的巨型水晶燈，十分耀眼，

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胡發韜指出，澆灌系統不會關水，因水若結凍體積變大，會把水管撐破，讓水持續流動，才不會造成管線爆管，水滴下來遇冷成為冰柱，陽光出現後，冰柱很快消融。

低溫下，棚架區澆灌系統形成極短暫時間的冰晶、冰柱或冰棍，宛如童話級冰雪世界，也像極傳說中的捕夢網。不少遊客見到水晶簾冰柱美景，大呼「美呆了」，滴水成冰真實上演，晶瑩剔透。（編輯：謝雅竹）1111222