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強烈冷氣團報到下半天轉乾冷 吳德榮：23日可能再迎寒流

2022/12/21 08:28（12/21 09:12 更新）
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中央氣象局表示，21日強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，上半天濕涼，下半天逐漸轉乾冷。圖為民眾在台北花博公園裹著大衣喝飲料。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，21日強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，上半天濕涼，下半天逐漸轉乾冷。圖為民眾在台北花博公園裹著大衣喝飲料。（中央社檔案照片）
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（中央社台北21日電）中央氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，北台灣上半天濕涼，花東地區也有局部短暫雨，下半天逐漸轉乾冷，中南部則為多雲到晴天氣。

氣象局網站今天發布訊息指出，強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；台灣北部及東半部地區雲量增多，並有局部短暫雨，其中基隆北海岸及北部山區降雨較明顯，北台灣上半天濕涼，花東地區也有局部短暫雨，下半天就逐漸轉乾冷，中南部天氣變化則不大，大多為多雲到晴。

溫度方面，氣象局表示，清晨低溫中部以北及宜蘭為攝氏12至15度，南部及花東為16、17度；高溫方面北部及東北部約17至20度，而中南部及花東普遍約21至24度，屏東會再更溫暖一些，但各地傍晚之後將越晚越冷，夜晚中部以北及宜蘭低溫為10至13度，南部及花東也只有14至17度，局部有輻射冷卻影響溫度會再更低一些，請大家務必做好保暖措施。

另外，今天下午起苗栗至台南、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖預估有8至9級強陣風；東半部及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，稍易累積污染物。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111221

新竹關西8.6度 吳德榮：23日有機會再迎寒流

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天發布低溫特報，傍晚至明天台中以北有攝氏10度以下低溫，今天清晨以新竹縣關西鎮8.6度最低。氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣前緣掠過，23至25日有機會達寒流強度。

中央氣象局今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，今天傍晚起至明天台中以北、宜蘭、南投地區及金門易有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生。

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮8.6度；低溫前5名都位於新竹縣。台北市則以文山區13.0度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，上午冷空氣前緣快速掠過，中部以北雲量略增、氣溫略降，北台灣偶有局部少量降雨，下午起好轉，其他各地無影響，仍為晴朗穩定的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至25日乾冷空氣持續南下，各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降；明日接近強烈大陸冷氣團、23日至25日則有觸及寒流的機會。

吳德榮說，這波冷空氣整體強度雖不如上波，白天各地在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，部分平地最低氣溫仍將降到6至8度，民眾應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生；全台無降雪機會。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，26日清晨氣溫仍偏低，白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷；27日西半部仍晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚冷、日夜溫差大，東半部水氣增多、偶有局部短暫雨。（編輯：謝雅竹）1111221

#寒流
#冷氣團
#中央氣象局
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