春節大年初一加開 鳴日廚房化身圍爐餐車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）台鐵觀光列車鳴日廚房深受旅客喜愛，負責營運的雄獅旅遊今天宣布，明年大年初一特別加開限定席次「移動圍爐餐車」，要讓旅客度過一個不一樣的農曆新年。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，台鐵美學觀光列車「鳴日號」，以及移動的五星餐車「鳴日廚房」深受民眾喜愛，為了迎接農曆新年，規劃在大年初一特別加開限定席次「移動圍爐餐車」。

雄獅旅遊說，餐點上也因應農曆年添上應景年節菜餚，台北晶華酒店端出招牌菜「龍蝦富貴米糕」、「極品花膠佛跳牆」以及「冠軍八寶芋泥」等，列車上也安排財神爺跳加官發紅包及招財糖，要讓旅客度過不一樣的農曆新年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅旅遊表示，鳴日號產品主軸以「策展專列」以及「主題限定」進行規劃，為迎接疫情解封後的入境旅客，鳴日廚房將在2023年第2季進行為期3個月的歲修保養工程。

另外，雄獅旅遊指出，由於「音樂」一直都是鳴日號的重要元素，因此第1季將以「音樂」為策展主題，除了邀請金曲歌后曹雅雯、歌手蘇宥蓉等人於晚宴中演唱經典老歌，列車上則會安排倪瑞興三味線及日式和太鼓的震撼音樂饗宴，以及口琴樂團吹響的歲月聲音。（編輯：陳政偉）1111222