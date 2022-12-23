北半球進入取暖用油旺季 下週汽柴油估漲1角、6角

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（中央社記者曾智怡台北23日電）12月至今俄油出口較上月減少11%，又逢北半球進入冬季取暖用油旺季，國際油價上漲。中油持續實施油價平穩雙機制，預估26日凌晨0時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1、0.6元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月22日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶77.61美元，較上週77.17美元上漲0.44美元；新台幣兌美元匯率為30.712元，較上週30.671元貶值0.041元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.3元，柴油調漲0.8元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估26日凌晨0時起，汽油每公升調漲0.1元、柴油每公升調漲0.6元。（編輯：張均懋）1111223