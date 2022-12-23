勞發署攜手陽明交大 培養半導體與重點科技人才

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學合作辦理「半導體與重點科技產業人才發展基地」，今天在陽明交大揭牌，將引流非理工人才至半導體產業。

據勞發署桃竹苗分署提供新聞資料，今年起與陽明交大攜手試辦半導體產業各項課程，訓練302名待業民眾及60名在職勞工，不少學員的背景來自護理、經濟、外文、商管等跨領域，112年起將開辦10個班、400個參訓名額，並加開光電實務、電子電路系統設計等相關訓練課程。

勞動部常務次長陳明仁致詞表示，全球有許多產業與半導體密不可分，而台灣半導體位居全球供應鏈要角，人才永續是維持半導體競爭力的關鍵。

陳明仁說，人才發展基地透過產官學研各方合作，由政府扮演統籌角色，整合頂尖大學教學研究能量與業界實務經驗，提供半導體及重點科技產業人才培訓資源，讓沒有相關背景的學員也能學習跨領域課程，引流非理工人才至半導體產業。

陽明交大校長林奇宏致詞說，人才發展基地的目標就是以高品質的教育，透過人文關懷與協助，塑造終身學習的環境與氛圍。

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林奇宏說，陽明交大除了培養業界頂尖工程師，更應該善盡社會責任與價值，讓大學與地方產生在地連結，透過人才培訓，成為業界與地方永續發展的重要推手。

即將上任的新竹市長當選人高虹安致詞說，半導體補助法案在許多國家受到重視，立法院近2個月也在積極處理屬於台灣的晶片法案，相信半導體產業的人才需求會越來越多。此外，她將從立委轉換成為新竹市長，未來會將新竹市打造成為安居城市，提供更好居住品質。（編輯：唐聲揚）1111223