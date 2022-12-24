台北希望廣場3.0網路銷售登場 春節後平日也開張

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）台北希望廣場今天重新開幕，農委會主委陳吉仲表示，期待3.0版的台北希望廣場除實體銷售，也強化媒合消費者跟農民網路銷售，平日並將舉辦食農教育。農糧署預計春節後上路。

行政院農業委員會農糧署今天舉辦台北希望廣場農民市集開幕活動，新開幕場域位在台北市中正區北平東路31號、華山藝文特區旁，每週六、日將由全台農漁畜團體持續設攤銷售有機、產銷履歷、CAS標章及取得生產追溯QR Code等農產品項。

陳吉仲表示，台北希望廣場設立22年來，一路走來很辛苦，如今已是全國農民都想來銷售的市集，不過攤位數量有限，期許除了週六、週日銷售農產，週一到週五的平日能成為全國最重要的食農教育場域，導入茶、花卉等精緻農產進行食農教育。

他並說，農民一年只能到台北希望廣場設攤銷售1、2次，建議參考台北農產運銷公司導入電子商務方式擴大營運，把消費者跟農民鏈結進行直接銷售，北農目前預約銷售已占12%，未來將到20%，期待台北希望廣場3.0版的誕生。

農糧署署長胡忠一舉例，農民可透過擺設攤位銷售時跟消費者加Line取得聯繫，之後可直接銷售，也會擴大網路行銷，讓銷售規模不只成長3倍，甚至10倍以上。他並說，已規劃平日舉辦食農教育活動，預計春節過後上路。

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新北市農會理事長林讚枝也說，台北希望廣場自90年設置迄今已22年，歷經2次搬遷，仍深受消費者好評，買氣不減，期望導入網路行銷擴大營運規模。

農糧署補充，新場域在舊場域東側約200公尺距離的中央藝文公園內，與台鐵局簽訂10年契約，並由新北市農會負責營運及管理，全場規劃包括展售區、舞台區、服務台、咖啡區、美食區等，共計116攤，今天推出國產葡萄買一送一、有機蔬菜8折、限量整點特賣等活動。（編輯：陳政偉）1111224