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眼皮塌、全身無力可能是肌無力症 嚴重恐呼吸衰竭

2022/12/24 16:30（12/24 16:51 更新）
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高雄長庚24日舉辦先天性自體免疫疾病「肌無力症」病友會，郭姓化工業者（右）出席分享，指自己剛發病時像重感冒，眼皮塌且容易眼花，拿水等小動作也可能引起抽筋，經檢查確診肌無力症，透過專業協助，如今已能正常生活。中央社記者曾以寧攝 111年12月24日
高雄長庚24日舉辦先天性自體免疫疾病「肌無力症」病友會，郭姓化工業者（右）出席分享，指自己剛發病時像重感冒，眼皮塌且容易眼花，拿水等小動作也可能引起抽筋，經檢查確診肌無力症，透過專業協助，如今已能正常生活。中央社記者曾以寧攝 111年12月24日
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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄長庚今天表示，先天性自體免疫疾病「肌無力症」可能造成眼皮下垂、複視、肢體乏力等症狀，嚴重甚至可能引發呼吸衰竭，以20到40歲女性、60歲以上男性為好發族群。

郭姓化工業者今天在高雄長庚舉辦的病友會上說明，自己剛發病時不知道是肌無力症，只覺得每天像重感冒，眼皮塌且容易眼花，拿水等小動作也可能引起抽筋，講話上氣不接下氣、爬樓梯更不舒服，經過1年才到長庚醫院求診，發現罹患肌無力症，如今已能正常生活、從事打羽球等運動。

高雄長庚醫院神經內科部主治醫師蔡乃文說，肌無力症與家族遺傳史無關，好發於20至40歲女性、60歲以上男性，可能造成眼皮下垂、複視、肢體乏力等症狀，或突然四肢肌肉無力，甚至引發呼吸衰竭危及性命，症狀嚴重者可能發病3天就得入住加護病房。

高雄長庚新聞資料說明，肌無力症是影響神經肌肉接點的自體免疫疾病，目前全台患者僅5000多人，多數醫師缺乏照護經驗，加上南部沒有肌無力症專門照護團隊，以往許多南部病友都必需前往北部醫學中心尋求專業協助。

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因此，高雄長庚神經內科部醫師蔡乃文、陳淑芳、許哲維和黃至誠於2019年組建「肌無力症照護團隊」，同時成立病友會，透過定期衛教講座，了解病友需求及傳遞新知，2020年設立「高雄長庚肌無力症特別門診」，方便南部病友就近獲得專業照護。

高雄長庚照護團隊設計決策輔助工具及肌無力症危象照護流程，協助病友了解各種急性治療差異，也讓醫護人員能更有效率照顧重症病友；並整理彙集病友意見和肌無力症照護議題，編輯成「高雄長庚肌無力症手冊」，協助病友共同面對。（編輯：郭諭儒）1111224

#蔡乃文
#陳淑芳
#肌無力症
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