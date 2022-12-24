確診後偏頭痛症狀恐加劇 醫籲病友重視生活作息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）奇美醫學中心針對因頭痛或偏頭痛求診病患進調查發現，部分病患在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後症狀加劇，甚至天天發作，呼籲病友重視調整生活作息，必要時就醫治療。

奇美醫學中心神經內科顧問林高章今天在院內舉行的偏頭痛病友會中表示，根據國外統計顯示，約有5成的COVID-19確診者會出現頭痛症狀，其中多數是全頭疼痛。若為長期偏頭痛者感染COVID-19，偏頭痛的發作頻率會提升、疼痛也會更加劇烈，在確診的一兩個月內，偏頭痛次數可能達每個月30次。

林高章表示，奇美醫學中心神經內科統計106年至今年11月底止，因頭痛及偏頭痛到院求診者有9萬1779人，而在疫情期間，許多民眾待在家時間增加，若長時間緊盯3C產品、攝取刺激性食物、再加上運動量不足，更容易誘發偏頭痛。

林高章指出，最近就有一名32歲女性病患，偏頭痛病史已有數年，這次感染COVID-19後頭痛症狀加劇，雖然到處求診，但仍幾乎天天發作，經深入診察治療才緩解症狀，終於可以好好工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林高章指出，偏頭痛通常分口服及注射治療，口服治療為適用發作次數較少者（1週少於1天），發作時才用藥，若發作次數較多（1週超過1至2天以上），則需考慮使用預防性藥物或注射治療。

林高章表示，偏頭痛病友也應更重視調整生活步調及作息，規律運動、放鬆心情、減少攝取刺激性飲料及食物，也可撰寫「頭痛日誌」，方便醫病雙方了解頭痛規律、誘發因子、發生前兆和藥物使用情形等，以評估偏頭痛是否得到良好控制，有需要時也可安排心理醫師評估治療。（編輯：卞金峰）1111224