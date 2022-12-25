星馬遊客湧入 阿里山遊樂區旅館飯店間間客滿

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）新加坡與馬來西亞等國旅客近日湧入阿里山國家森林遊樂區，園區內住宿一房難求，當地旅宿業者表示，10月台灣邊境解封，星、馬旅客當時就搶著訂房，到明年3月中平均訂房率已達9成5。

嘉義市黃姓民眾告訴中央社記者，今天到阿里山迷糊步道遊玩賞櫻花，遇到3名來自新加坡的遊客，希望協助在阿里山森林遊區內住宿一晚，以便明早看日出；她連絡阿里山閣、阿里山神木賓館，獲得的答案都是客滿。

阿里山神木賓館總經理呂建銘表示，邊境解封後就陸續迎來新加坡、馬來西亞旅遊團，最近因當地連假，星馬團客、自由行遊客湧入阿里山遊樂區，才會間間客滿；黃姓民眾希望能協助連絡其他業者找一間房間給新加坡遊客住，他也愛莫能助。

呂建銘舉自己經營的賓館為例，至明年3月10日訂房率已達9成5，幾乎是客滿狀態，園區內其他旅館也一樣，出現沒有中國遊客之後的榮景。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜2天前在臉書（Facebook）貼文指出，到阿里山森林遊樂區做醫療服務，遇到一名來自新加坡遊客，對方說悶3年悶壞了，台灣一開放，馬上搶著來玩。（編輯：陳仁華）1111225