重塑阿里山軸帶 專家建議串連玉山成文化景觀

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）行政院農業委員會林務局今天舉辦「阿里山軸帶重塑行動專家交流座談會」，專家建議應與玉山串連，成為重要文化景觀。

「鐵道情報」雜誌總編輯古庭維，是台灣鐵道文化研究專家，他說，談阿里山不能只看森林鐵路，他希望能多講山的故事，而且阿里山的終點應是玉山主峰，可想想如何讓阿里山與玉山串連在一起，成為重要文化景觀。

古庭維訪問過許多國家，他說，阿里山已是國際景觀，整個山區仍有潛力，可以找出更多細節，做得更好，例如白雪村， 因人去樓空，村莊房子都已被破壞，他認為不如妥善對待，變成有歷史意義的區域。

古庭維也以國外的做法，提出阿里山的路徑可經由鐵路、公路與人走的路結合互動，鐵道只是交通工具，功能是讓大家看到好東西。

風尚旅行社總經理游智維說，當他看阿里山數千年的樹仍在眼前時，會反思日本人未在台灣開採林業時，台灣有多少壯觀的山林，如果現在能思考更長遠的做法，如何找回失去的山林，如何在照顧地方產業時，也思考整個大阿里山種下哪些樹能讓未來還是有精彩的山林，台灣有能力創造新的未來。

景觀專家郭瓊瑩建議，改善阿里山周遭環境最重要，全民都有責任，她舉例，現在很多賣茶葉的業者違章占用國有地，要徹底解決問題，一定要跨部會合作。

有業者認為，阿里山的招商困難，若外部投資者不進駐，阿里山的商業還是淪為賣山豬肉，深度的旅遊服務需要有商業經營者願意去打造。（編輯：陳仁華）1111226