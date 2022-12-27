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台鐵「永保安康」車票套組 平安符造型福氣加倍

2022/12/27 11:00
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）台鐵曾將永康至保安的車票做成紀念車票販售，因有「永保安康」的含意，極受歡迎。今天再宣布推出5000組車票套組，以紅色系搭配平安符造型，福氣加倍，明天對外銷售。

台鐵發布新聞稿，因國際疫情影響，全球人民健康及經濟受到嚴重影響，百業曾蕭條，現正逐漸復甦，台鐵為全國運輸重要樞紐，承載著多數國人的日常，為鼓舞民眾，推出「永保安康名片式車票」套組，與全國民眾一起乘著希望迎接未來。

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台鐵說，這次設計「永保安康」車票套組，藉由喜氣的紅色系，搭配台灣特有文化「平安符」造型，內含2張「永保安康」紀念車票，讓整份平安符福氣加倍，最具特色的是，車票上日期是利用軋日機逐張軋上，為111年11月11日，車票背面也蓋有專屬1111111紀念章，可收藏紀念，也是年節送禮的好選擇。

台鐵「永保安康名片式車票」套組28日對外銷售，民眾可至台鐵夢工場各實體門市及網路商店購買，全台銷售總組數為5000組，每人每次限量6組，售完為止。（編輯：陳政偉）1111227

#永保安康
#台鐵
#紀念車票
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