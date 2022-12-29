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東北季風影響迎風面較濕涼 中南部日夜溫差大

2022/12/29 08:12
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（中央社台北29日電）中央氣象局表示，今天受東北季風影響，迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率較高，又以基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，有局部大雨發生機率，至於新竹以南為多雲到晴天氣。

氣象局網站發布訊息指出，溫度方面，清晨西半部及東北部低溫約攝氏14至16度，花東地區17、18度，因受東北季風及輻射冷卻影響，清晨新竹至高雄及南投仍觀測到局部10度左右的氣溫；預測北部及東北部整天都較濕涼，白天高溫僅17、18度，其他地區白天高溫約21至26度，尤其是中南部地區日夜溫差相當大，早出晚歸的朋友請留意適時增添衣物。

此外，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊作業或活動應特別注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：黃世雅）1111229

#中央氣象局
#竹苗
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