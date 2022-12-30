金門消防員攜手高中健美社 合拍月曆展體魄

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣消防局與金門高中健美社聯手拍攝消防形象月曆，今天發表，這是金門縣消防局首次的形象月曆，拍攝內容展現消防專業、體態健美和健身等元素。

發表會今天在金城分隊舉行，現場邀集月曆拍攝模特兒與各自所代表的月分版面合影。

消防局第一大隊副大隊長戴紹恩表示，當初與金門高中健美社教練吳哲昀討論發現，消防工作需負重、搬運、長時間滅火及救援，對於體力、肌耐力方面的負荷甚鉅，於是2人構思，決定透過月曆拍攝，讓各界看見金門高中健美社近年的豐碩成果，也突顯消防人員在忙碌工作之餘，仍不斷自主鍛鍊體、技能，展現良好體魄，以因應繁重的消防工作的精神。

戴紹恩說，雙方除互相交流平時對於健身及健美的心得外，消防員更藉此機會宣導消防車輛、救災器材及相關防災知識，拍攝活動在力與美的交織中圓滿落幕。

金門高中健美社已成軍9年，在民國103年勇奪全國中等學校健美錦標賽冠軍，今年5月參加全國中等學校健美健身錦標賽，獲得2金1銅，以及1項第4名、3項第5名，團體亞軍的佳績。

吳哲昀表示，很榮幸帶領社員參加這次月曆拍攝，希望透過這樣的交流，讓消防員從科學化的訓練中了解執行救災救護需要的各類體能，包括爆發力、力量、肌耐力和肌力等，並維持自我體能及正確的發力姿勢，進而預防職業傷害。

消防局大隊長陳叁奇也盼此舉能帶起消防員健身風氣，使消防人員具備更充分的體力和肌力，除了能提升救災救護的效率，更可進而保護自身身體，減少因出勤受傷的機率。

消防局說，即日起民眾可搜尋加入「金門縣消防局」臉書粉絲專頁，免費下載完整月曆電子檔。（編輯：謝雅竹）1111230